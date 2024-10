Roma-Dynamo Kyiv, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 16:15

Domani alle 18:45 la Roma scenderà in campo in Europa League per il terzo match della campagna europea. Gli avversari di domani saranno gli ucraini della Dinamo Kyiv. Il club giallorosso ha pubblicato una nota con info utili per i tifosi giallorossi intenzionati a seguire la partita dallo Stadio Olimpico, i cui cancelli apriranno alle 16:15. Ecco la nota:

"Roma-Dynamo Kyiv vale il matchday 3 di Europa League, si gioca giovedì 24 ottobre allo Stadio Olimpico alle 18:45. Si tratta del secondo impegno europeo della stagione, che si disputerà nel nostro stadio di casa. La cornice di pubblico sarà suggestiva, con circa 60.000 spettatori. Se non vuoi perderti questo evento, puoi acquistare gli ultimi biglietti in vendita on line, altrimenti direttamente al botteghino allo Stadio dalle 15.45 in Viale delle Olimpiadi 61.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere questo appuntamento dal vivo.

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 16:15. Il consiglio è quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, trattandosi soprattutto di un giorno feriale e il rischio di incontrare traffico sulle vie principali della Capitale è concreto. Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 9:00 e fino al fischio di inizio, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000), altrimenti scrivendo una e-mail ( callcenter@asroma.it) o compilando il form. Dalle 15:45 è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61, dove appunto poter comprare anche gli ultimi tagliandi in vendita".

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE