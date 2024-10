Roma-Dinamo Kiev: la Curva Sud ricorda Cristian e Stefano De Amicis: "Per sempre con noi" (FOTO)

La Curva Sud non dimentica Stefano e Cristian De Amicis, papà e figlio che il 22 ottobre del 2014 persero la vita poco dopo essere usciti dallo stadio Olimpico dove avevano assistito al match tra Roma e Bayern Monaco. In settimana anche i giallorossi, tramite un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale, avevano ricordato i due tifosi romanisti. La Curva Sud li ha omaggiati con uno striscione esposto poco dopo l'inizio della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Sulla pezza la scritta: "Cristian e Stefano per sempre con noi!".