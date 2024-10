Roma-Dinamo Kiev: i giallorossi salutano a distanza la Curva al termine del match. Juric ringrazia i calciatori ad uno ad uno (FOTO E VIDEO)

Tre punti sofferti ma importanti per la Roma, che contro la Dinamo Kiev agguanta la prima vittoria stagionale in Europa League grazie al calcio di rigore realizzato da Dovbyk. E al termine dela sfida, i giocatori giallorossi hanno ringraziato a distanza la Curva Sud. In campo anche Ivan Juric, che ha ringraziato ad uno ad uno i suoi calciatori.

? A fine gara Mister Juric ringrazia ad uno ad uno i giocatori che, a distanza, salutano la #CurvaSud#RomaDinamo #asroma ??? pic.twitter.com/S6UB5jUpQW — laroma24.it (@LAROMA24) October 24, 2024