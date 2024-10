Roma-Athletic, sanzioni UEFA per i baschi dopo i disordini all'Olimpico: multa di 30mila euro

Dopo la gara tra Roma e Athletic Club di Bilbao di Europa League, disputata lo scorso 26 settembre e terminata 1-1, arrivano le sanzioni dell'UEFA per il club basco. Durante la gara i tifosi ospiti avevano acceso e lanciato razzi verso i romanisti e l'Athletic aveva condannato l'episodio. Ora il club basco fa sapere che "la UEFA ha informato l'Athletic Club di una sanzione pecuniaria di 30.000 euro e del divieto di vendita dei biglietti per la prossima trasferta del Club. Tuttavia, la UEFA sospende il divieto di vendita dei biglietti per un periodo di prova di due anni. La sanzione è conseguenza degli incidenti avvenuti allo Stadio Olimpico di Roma, in cui sono stati accesi razzi e lanciati oggetti e razzi dalle tribune dei tifosi dell'Athletic Club. Il Club, una volta avute tutte le informazioni del caso, renderà pubbliche le misure che verranno adottate nei confronti delle persone individuate nei suddetti disordini e, a sua volta, eserciterà le corrispondenti azioni legali per riscuotere l'importo della sanzione alle persone responsabile".

(athletic-club.eus)

