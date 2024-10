FOTO - Roma-Dinamo Kiev 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico, la Roma ospita la Dinamo Kiev per la terza giornata del girone unico di Europa League. I giallorossi sono alla ricerca di punti dopo la clamorosa sconfitta arrivata con l'Elfsborg e il pareggio ottenuto contro l'Athletic Bilbao. Il primo tempo del match è terminato 1-0 in favore dei giallorossi. Una Roma scesa in campo in maniera molto aggressiva e che fin dai primi minuti tenta di scardinare la difesa degli ucraini. Tra i più attivi della prima frazione di gioco Tommaso Baldanzi che guida quasi tutti gli attacchi offensivi della Roma e che al minuto 22 risulta decisivo. Il fantasista ex Empoli, infatti, sfugge alla marcatura dell'avversario e guadagna un calcio di rigore che Artem Dovbyk trasforma. Verso la fine del primo tempo è la Dinamo Kiev ad alzare il ritmo e al minuto 34 va vicinissima alla rete dell'1-1 prima con Tymchyk e poi con Popov, che al 44' si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco. Ecco gli scatti principali del match.

