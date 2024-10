Fiorentina, Bove: "Ricordo bene il Bodo-Glimt, sono squadre che a volte si sottovalutano"

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il The New Saints, anche Edoardo Bove è intervenuto in conferenza stampa con il tecnico Palladino. L'ex giallorosso ha parlato anche della Conference League vinta dalla Roma nel 2022: "Ricordo bene la sfida contro il Bodo-Glimt. Sono squadre che a volte si sottovalutano. La partita di domani può avere sempre delle grandissime difficoltà. Ho avuto la fortuna di giocare già questa competizione che ti dà grande esperienza. Sono molto contento di poterla giocare".

"Le sensazioni europee sono uniche. Ho avuto la fortuna di arrivare in fondo. Si crea un clima e un ambiente un pochino differente rispetto al campionato - ha aggiunto -. Crede che bisogna sottolineare il livello del calcio italiano: quando abbiamo le cose positive, proviamo a tenercele. Quest'anno possiamo giocarcela".