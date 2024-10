Europa League: vittoria in trasferta per l'Eintracht. Pari tra Saint-Gilloise e Bodo, l'Athletic batte l'AZ

Nella serata che ha visto la Roma cadere per 1-0 in Svezia contro l'Elfsborg, alle 21:00 si sono giocate le altre partite della seconda giornata del girone unico di Europa League, tra cui anche gli altri match delle prossime avversarie dei giallorossi: l'Eintracht Francoforte batte il Besiktas in trasferta per 1-3 e continua il suo momento positivo. Pari, invece, nella sfida tra Union Saint-Gilloise e Bodo Glimt. L'AZ Alkmaar, infine, cade 2-0 in casa dell'Athletic Bilbao.

I risultati finali:

Athletic Bilbao-AZ Alkmaar 2-0 (72' Williams Inaki, 85' Sancet)

Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3 (19' Marmoush, 22' Dina Ebimbe, 82' Knauff, 93' Masuaku)

Porto-Manchester United 3-3 (7' Rashford, 20' Hojlund, 27' Pepe, 34' e 50' Omorodion, 91' Maguire)

Twente-Fenerbahce 1-1 (29' Vlap, 71' Tadic)

Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

PAOK-Steaua 0-1 (53' Birligea)

Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt 0-0

Glasgow Rangers-Lione 1-4 (10' e 55' Fofana, 14' Lawrence, 19' e 46' Lacazette)