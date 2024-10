Europa League, ROMA-DINAMO KIEV: le probabili formazioni. Esordio per Hummels, davanti Soulé e Baldanzi con Dovbyk

Dopo il ko casalingo con l'Inter, la Roma torna in campo in Europa League. Alle 18.45 allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano la Dinamo Kiev nella terza giornata della fase campionato della competizione europea dopo il pareggio con l'Athletic e la sconfitta con l'Elfsborg. Ivan Juric per l'occasione sceglie il turnover e lancia Mats Hummels, all'esordio in maglia giallorossa, in difesa con Ndicka e Angelino. In mezzo al campo conferma per Cristante affiancato da Pisilli, sulle corsie agiscono Celik e Zalewski. Davanti Baldanzi e Soulé supportano Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Hummels, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

All.: Juric.

DINAMO KIEV: Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Voloshyn, Buyalskyi, Kabaev; Vanat.

All.: Shovkovskyi.

Arbitro: Gözübüyük. Assistenti: Zeinstra - Balder. IV uomo: van der Eijk. VAR: Higler. AVAR: Blank.