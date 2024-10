ELFSBORG-ROMA: le probabili formazioni. Shomurodov insidia Dovbyk dal 1', chance dal 1' per Paredes. Circa 50 tifosi in attesa della squadra (FOTO)

Nuovo impegno europeo per la Roma, che oggi alle ore 21 affronterà l'Elfsborg alla Boras Arena nella partita valida per la seconda giornata della 'first phase' dell'Europa League. I giallorossi sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao mentre gli svedesi hanno perso 3-2 contro l'AZ. Mister Juric opterà per un turnover ragionato: in porta dovrebbe esserci Svilar, mentre in difesa spazio al trio Mancini-Ndicka-Hermoso; in mediana Paredes e Pisilli e sulle fasce Celik e Angelino; sulla trequarti Pellegrini e uno tra Baldanzi (favorito) e Soulé e agiranno alle spalle di Shomurodov. Dovbyk e Dybala, quindi, sembrano destinati a partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ELFSBORG: Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo.

All.: Hiljemark.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

All.: Juric.

Arbitro: Tohver. Assistenti: Koiv - Klaasen. IV Uomo: Frischer. VAR: Ruperti. AVAR: Liiva.

PREPARTITA

19.00 - Presenti una cinquantina di tifosi all'esterno dell'hotel della Roma, in attesa che la squadra salga sul pullman per dirigersi alla Boras Arena.