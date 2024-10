Elfsborg-Roma, le info per i tifosi in trasferta: cancelli aperti alle 20. Fan meeting point a Brasseriet Boras e Ölstugan Tullen Boras (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21 andrà in scena alla Boras Arena la sfida tra Elfsborg e Roma, valida per la seconda giornata della first phase dell'Europa League, e la società giallorossa ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno in Svezia. I cancelli della Boras Arena saranno aperti alle ore 20, mentre il fan meeting point è a Brasseriet Boras e Ölstugan Tullen Boras, nel centro cittadino in Allegatan. Ecco la nota ufficiale: "Giovedì 3 ottobre la Roma affronta l'Elfsborg in trasferta per il matchday 2 di Europa League, con calcio d'inizio alle 21. Di seguito, le info utili per chi andrà in trasferta in Svezia.

Invio biglietti

AS Roma informa che i biglietti acquistati per la partita Elfsborg-Roma sono stati inviati questa mattina agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.

Si raccomanda la stampa del biglietto su carta di buona qualità per ottemperare ai controlli di sicurezza e per accedere al settore indicato.

Chi non avesse ricevuto la mail o riscontri problemi nel download del file, può richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 o scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it.

Info settore ospiti

Si ricorda che il settore ospiti della Boras Arena è situato nella zona Est dell’impianto ed è individuabile come Settore I (ingresso GästandeSittplats).

Sarà possibile accedere allo Stadio a partire dalle ore 20, 1h prima del calcio d’inizio.

Qualora fossi in possesso di un biglietto per il settore riservato alle persone con disabilità, l’ingresso designato è presso Ålgårdsläktaren. Il biglietto inviato è unico e sarà valido anche per l’accompagnatore.

Il settore riservato ai possessori di biglietto Cat1 è invece il B1, situato nella tribuna principale e raggiungibile attraverso l’Ingresso Sjuhäradsläktaren.

Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Fan meeting point



Su indicazione delle Autorità locali è altamente raccomandato trascorrere il prepartita nel centro cittadino in Allegatan presso Brasseriet Borås e Ölstugan Tullen Borås.

Da qui sarà possibile recarsi a piedi allo stadio in circa 15/20 minuti (distanza 1,5km).

Procedure di sicurezza

Attenzione! Non sarà possibile introdurre allo stadio alcun tipo di borsa di qualsiasi dimensione. Non sono inoltre previsti depositi nei pressi degli ingressi. Non saranno ammesse deroghe e ogni tentativo di ingresso con borse non autorizzate sarà fermamente respinto dagli Steward e dalla Polizia Svedese.

Al fine di non rallentare o intralciare il flusso di entrata, si raccomanda di lasciare borse o zaini in hotel, oppure di utilizzare un piccolo deposito bagagli disponibile presso la stazione ferroviaria di Boras.

Per maggiori informazioni relative allo stadio, alle procedure di sicurezza e al punto d’incontro per i tifosi, consulta la guida allegata".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE