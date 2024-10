Elfsborg-Roma: le info per i tifosi. Apertura dei cancelli anticipata alla 19:30

La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le info utili ai tifosi in trasferta in Svezia per assistere alla sfida contro l'Elfsborg. L'apertura dei cancelli sarà anticipata di una mezz'ora: i tifosi potranno accedere allo stadio a partire dalle 19:30. Inoltre, non saranno ammesse borse, di qualsiasi dimensione. Ecco quanto si legge nella nota:

"AS Roma informa che i biglietti acquistati per la partita Elfsborg-Roma sono stati inviati nella mattina del 1° ottobre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. Si raccomanda la stampa del biglietto su carta di buona qualità per ottemperare ai controlli di sicurezza e per accedere al settore indicato. Chi non avesse ricevuto la mail o riscontri problemi nel download del file, può richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 o scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it.

Info settori ospiti per tifoseria Roma

Si ricorda che il settore ospiti della Boras Arena è situato nella zona Est dell’impianto ed è individuabile come Settore I (ingresso GästandeSittplats). Sarà possibile accedere allo Stadio a partire dalle ore 20, 1h prima del calcio d’inizio.

Qualora fossi in possesso di un biglietto per il settore riservato alle persone con disabilità, l’ingresso designato è presso Ålgårdsläktaren. Il biglietto inviato è unico e sarà valido anche per l’accompagnatore. Il settore riservato ai possessori di biglietto Cat1 è invece il B1, situato nella tribuna principale e raggiungibile attraverso l’Ingresso Sjuhäradsläktaren."

(asroma.com)

