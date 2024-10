Ancora una volta i tifosi della Roma hanno fatto sentire il proprio amore per i colori giallorossi, affrontando in centinaia la complicata trasferta in Svezia della Roma in casa dell'Elfsborg per la 2° giornata di Europa League. Per far sentire la squadra di Juric "a casa" i tifosi hanno deciso di intonare nel settore ospiti l'inno giallorosso prima del fischio d'inizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAROMA24.IT (@laroma24.it)