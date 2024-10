Elfsborg-Roma: i convocati di Juric. Out Le Fée e Zalewski

La Roma ha diffuso la lista dei giocatori convocati da mister Juric per la trasferta in Svezia, che vedrà i giallorossi impegnati in campo contro l'Elfsborg. Assenti Zalewski e Le Fée, mentre sono presenti Dybala, Mancini e Pellegrini.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Soulé;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov.