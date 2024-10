Elfsborg-Roma: domani alle 12:00 rifinitura a Trigoria. Nel pomeriggio la partenza per la Svezia, conferenza alle 19:30

Domani è vigilia di Europa League per la Roma. I giallorossi giovedì saranno impegnati in casa dell'Elfsborg, in Svezia. Alle 12:00 a Trigoria si terrà l'allenamento di rifinitura, per i primi 15' sarà aperto alla stampa. Nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Svezia e alle 19:30, dalla Boras Arena, parleranno Ivan Juric e un altro tesserato giallorosso.