ELFSBORG-ROMA: arbitra Tohver. Nessun precedente con i giallorossi, una sconfitta nel 2013 per gli svedesi

Giovedì alle ore 21 andrà in scena alla Boras Arena la sfida tra Elfsborg e Roma, valida per la seconda giornata della first phase dell'Europa League. L'arbitro del match sarà l'estone Kristo Tohver e sarà affiancato dai connazionali Silver Koiv e Sten Klaasen, i quali ricopriranno il ruolo di assistenti. Il IV Uomo sarà Juri Frischer, mentre VAR e AVAR sono stati affidati rispettivamente a Clay Ruperti e Marko Liiva.

(uefa.com)

Sarà la prima volta che il direttore di gara Kristo Tohver arbitrerà una partita della Roma, mentre ha già diretto un match dell'Elfsborg, ovvero la sconfitta per 0-1 contro il Salisburgo nella fase a gironi dell'Europa League 2013/14.

Il quarantatreenne ha incontrato una sola volta una squadra italiana e si tratta dell'Udinese: i friulani vennero sconfitti in casa per 2-3 dallo Young Boys nella fase a gironi dell'edizione 2012/13 dell'Europa League.

LR24