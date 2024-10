Elfsborg-Roma 1-0 HT

Al termine della prima frazione è 1-0 tra Elfsborg e Roma, partita valida per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi provano fin da subito a rendersi pericolosi ma i padroni di casa si difendono bene e non lasciano spazi, creando più di qualche pericolo in zona offensiva. Svilar salva su almeno un paio di occasioni ma è costretto a capitolare al 44' su un calcio di rigore ben tirato da Baidoo dopo un fallo di mano di Baldanzi rivisto al Var. Questi i migliori scatti del match al termine della prima frazione.