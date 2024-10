Dovbyk punisce la Dinamo Kiev: è il primo ucraino a segnare contro una squadra del proprio paese in Europa League

Con il quinto gol stagionale, il secondo in Europa, Artem Dovbyk ha regalato alla Roma la vittoria contro la Dinamo Kiev. E il calcio di rigore realizzato dall'ex Girona è una rete in qualche modo storica: il numero 11 giallorosso, infatti, è il primo calciatore ucraino a segnare contro una squadra del proprio paese in Europa League (quindi dal 2009/10)

1 - Artem #Dovbyk è il primo giocatore ucraino a segnare un gol contro una formazione ucraina in UEFA Europa League (quindi dal 2009/10). Patria. #RomaDynamo #UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 24, 2024