Dinamo Kiev, Shovkovskyi: "Il rigore poteva non starci. Dovbyk? So quanto è bravo..."

L'allenatore della Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, ha parlato al termine della partita contro la Roma. Le sue parole:

SHOVKOVSKYI IN CONFERENZA STAMPA

Tanti cambi in attacco.

“Sappiamo benissimo che la Roma è una squadra molto forte, soprattutto in attacco e nella preparazione della fase offensiva. Noi volevamo essere solidi e molto compatti come squadra, per evitare di subire un gol dalla Roma, e per non prendere un gol troppo presto”.

Sul gol.

“Abbiamo subito il gol su calcio di rigore, che si poteva dare o non dare, non lo so. Secondo me, era più da non assegnare, e ovviamente questo ha influenzato l’andamento della partita. Pensavamo di fronteggiare bene l’attacco. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni da gol per segnare. Ci sono stati momenti in cui la Roma ha segnato, e anche noi abbiamo segnato, ma il nostro giocatore era in fuorigioco. Nel secondo tempo volevamo cambiare qualcosa, consapevoli della forza dell’avversario. Cercavamo di sfruttare i momenti giusti per segnare, mantenendo il controllo del gioco”.

Sulle differenze tra i reparti.

“Siamo una squadra unita, non facciamo distinzioni tra attacco e difesa. Forse oggi ci è mancata un po’ di aggressività nella fase offensiva. Sappiamo benissimo che la Roma gioca molto bene in Serie A, e il livello della squadra è altissimo. Purtroppo, questo non accade nel nostro campionato. Siamo consapevoli della situazione in Ucraina, delle difficoltà che il nostro paese sta attraversando. Non abbiamo i fondi per comprare giocatori dall’estero, e quelli che giocavano per la nostra squadra, appena sono iniziati i bombardamenti e la guerra, hanno chiesto il trasferimento all’estero. Sono stati venduti, ma non sono al livello della Roma".

Sulla Roma.

“La Roma ha giocato esattamente come ci aspettavamo e come sapevamo che avrebbe fatto. Sappiamo che sfrutta molto il cambio di gioco nella fase offensiva, utilizzando le corsie laterali per avanzare. Sappiamo anche che cerca di fare pressing nel nostro campo e di regolare il gioco attraverso i singoli giocatori. Quello che ci aspettavamo è esattamente ciò che abbiamo preparato per questa partita e come è andata. Ripeto, la Roma sta giocando in uno dei migliori campionati d’Europa, e il suo livello è molto alto. Il loro gioco non ci ha sorpreso”.

Sugli assenti.

“Non giocheranno cono lo Shakhtar, erano infortunati".

Come ha visto Dovbyk?

“Conosco molto bene Artem Dovbyk, avendo fatto parte dello staff della Nazionale Ucraina, e lo conosco insieme a tutti gli altri. Conosco le sue qualità. Abbiamo parlato anche con lui quando faceva parte della nostra squadra per il campionato europeo del 2020. So perfettamente quanto è bravo: sa sfruttare la profondità, è molto fisico, sa giocare con il destro e tenere palla. Sarei davvero contento di avere un giocatore di questa qualità nella mia squadra”.

Sugli attaccanti.

“La risposta che abbiamo dato nella scelta della formazione, con i giocatori che sono partiti dal primo minuto, ha tenuto conto anche dell’incontro che ci aspetta tra due giorni nel campionato ucraino. Dobbiamo considerare affaticamento e stanchezza. Abbiamo alcune difficoltà nella rosa, e in questo momento il gruppo è composto da 20 persone, quindi la scelta della squadra che ha giocato è stata fatta prendendo in considerazione tutti questi fattori”.