Dinamo Kiev, Shovkovskyi: "Da oggi inizieremo ad analizzare la Roma". Mykhavko: "Abbiamo guardato le partite di Dovbyk"

Giovedì prossimo alle 18:45 allo Stadio Olimpico ricomincerà il percorso in Europa League della Roma di Ivan Juric, coi giallorossi che sfideranno gli ucraini della Dinamo Kiev reduci dall'ottima vittoria per 5-1 in campionato contro l'Obolon. Nel post partita ai canali media del club il tecnico Oleksander Shovkovskyi ha parlato anche in previsione di questa importante sfida europea. Queste le sue parole: "La preparazione per la partita con la Roma la inizieremo domani (oggi, ndr) o alla vigilia, quando inizieremo ad analizzare il nostro futuro avversario, guardare come giocano. La squadra ha il suo volto, può variare a seconda delle circostanze, dell'avversario, del risultato. Ma la Dinamo rimane sempre la Dinamo, con i suoi principi base".

Di questa gara ne ha parlato brevemente anche il difensore ucraino Taras Mykhavko: "Ho visto le partite della Roma, certo. Abbiamo guardato prima quelle di Dovbyk al suo arrivo in giallorosso, poi un po' meno. Ora le rianalizzeremo".