Dinamo Kiev, Dubinchak: "Contro la Roma sarà difficile ma il calcio è imprevedibile. Dovbyk mi ha detto che ci sarà un'atmosfera pazzesca all'Olimpico"

UKRFOOTBALL.UA - Vladyslav Dubinchak, terzino sinistro della Dinamo Kiev, ha rilasciato un'intervista al portale ucraino e tra i vari temi trattati si è soffermato su Artem Dovbyk (suo ex compagno di squadra al Dnipro-1) e sulla sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 24 ottobre alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Lei ha giocato al Dnipro-1 con Artem Dovbyk: si sarebbe mai aspettato i trasferimenti al Girona e alla Roma?

"All'epoca avevamo una buona squadra e siamo cresciuti insieme. Quando siamo arrivati lì, nessuno di noi aveva un nome nel calcio. Eravamo tutti ragazzi normali, buoni calciatori ma nessuno era importante per il calcio ucraino. Poi siamo cresciuti ed è andata bene. Ognuno faceva il tifo per l'altro e se uno si dimostrava all'altezza, anche l'altro voleva dimostrare il proprio livello. Pikhalonok, Hutsulyak e Ignatenko, così come Dovbyk, venivano già convocati nelle selezioni giovanili della nazionale".

Come pensate di migliorare la vostra situazione in Europa League, dove affronterete la Roma e il suo amico Artem Dovbyk?

"Quando ho saputo che avremmo affrontato la Roma ho scritto immediatamente a Dovbyk. E Artem mi ha detto: 'Preparati, l'atmosfera sarà pazzesca'. Credo che sarà difficile per noi ma vedremo. Il calcio è imprevedibile, a volte quando sei sicuro di giocare una partita facile si rivela difficile e viceversa. Non darei giudizi affrettati, tutto dipende dalla nostra condizione e da come giocheremo. Lo staff tecnico sa come prepararci adeguatamente".

