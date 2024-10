Conference League, San Gallo-Fiorentina 2-4: la Viola vince in rimonta e resta a punteggio pieno

Torna la Conference League e alle ore 18:45 sono andate in scena le prime partite valide per la terza giornata della first phase della competizione europea. Colpo esterno della Fiorentina, che batte 2-4 il San Gallo e conquista la seconda vittoria consecutiva in Europa: passata in svantaggio al 23' a causa del gol di Mambimbi, la Viola ribalta il match a inizio ripresa grazie alle reti di Martinez Quarta e Ikoné. Al 62' arriva il pareggio degli svizzeri con Gortler ma sette minuti più tardi Ikoné sigla la doppietta personale e indirizza la partita. Nei minuti di recupero la Fiorentina chiude la gara con Gosens, il quale mette a referto il gol del definitivo 2-4.

I risultati finali

Vikingur-Cercle Brugge 3-1 (16' Olaigbe, 17' Sigurpalsson, 76' Djuric, 83' Vatnhamar)

APOEL-Borac 0-1 (63' Savic)

Djurgarden-Vitoria 1-2 (58' Silva, 62' Stensson, 79' Santos)

San Gallo-Fiorentina 2-4 (23' Mambimbi, 50' Martinez Quarta, 54' e 69' Ikoné, 62' Gortler, 93' Gosens)

Hearts-Omonia 2-0 (16' Forrest, 23' Spittal)

Jagiellona-Petroclub 2-0 (69' e 72' Pululu)

Gent-Molde 2-1 (24' Fadiga, 78' Daehli, 95' Brown)

Larne-Shamrock Rovers 1-4 (3' Honohan, 24' Kenny, 30' Cosgrove autogol, 48' Gallagher, 53' Burke)

Celje-Basaksehir 5-1 (5' Svetlin, 30' Brnic, 34' Seslar, 51' e 77' Kucys, 75' Pelkas)

Panathinaikos-Chelsea 1-4 (22' e 55' Joao Felix, 49' Mudryk, 59' Nkunku, 69' Pellistri)

Rapid-Noah 1-0 (31' Beljo)