Conference League: la Fiorentina batte i The New Saints. Il Cercle Brugge ne fa 6 al San Gallo, il Chelsea supera il Gent

Oggi alle 18:45 ha avuto inizio la prima giornata del girone unico di Conference League, competizione che vede coinvolta, per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina di Raffaele Palladino. La Viola non manca l'appuntamento con la vittoria e al Franchi supera i The New Saints per 2-0. Goleada del Cercle Brugge che piega 6-2 il San Gallo e si porta in testa alla classifica. Esordio vittorioso anche per il Chelsea di Enzo Maresca che batte 4-2 il Gent e da seguito all'ottimo periodo di forma.

I risultati finali

Heidenheim-Olimpia Lubiana 2-1 (6' Beck, 77' Bianco, 83' Wanner)

Cercle Brugge-San Gallo 6-2 (3' Minda, 25' e 43' e 54' Denkey, 58' Csoboth, 63' e 67' Magnee, 81' Mambimbi)

Astana-Backa Topola 1-0 (15' Kazukolovas)

Dinamo Minsk-Heart of Midlothian 1-2 (21' Alfred, 37' Politevich, 94' Dhanda)

Artsakh-Mlada Boleslav 2-0 (58' Aias, 76' Pinson)

Legia Varsavia-Real Betis 1-0 (23' Kapuadi)

Molde-Larne 3-0 (51' Eikrem, 78' Brynhildsen, 95' Ihler)

Omonia Nicosia-Vikingur Reykjavik 4-0 (51' Coulibaly, 81' e 90' Kakoullis, 86' Moubarak)

Fiorentina-The New Saints 2-0 (65' Adli, 68' Kean)

Chelsea-Gent 4-2 (12' Veiga, 46' Neto, 50' Watanabe, 63' Nkunku, 70' Dewsbury-Hall, 90' Gandelman)

Copenaghen-Jagiellonia 1-2 (12' Chatzidiakos, 51' Pululu, 98' Churlinov)

Lugano-HJK 3-0 (34' Papadopoulos, 56' Costa Marques, 92' Dos Santos Correia)

Petrocub Hincesti-Pafos 1-4 (26' Lungu, 33' e 52' Correia, 37' Jaja, 82' Name)

FK Borac Banja Luka-Panathinaikos 1-1 (11' Bakasetas, 50' Despotovic)

LASK-Djurgarden 2-2 (26' Berisha, 49' Flecker, 57' Priske, 65' Nguen)

Shamrock Rovers-Apoel 1-1 (58' Laifis, 92' Watts)