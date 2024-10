Champions League, Young Boys-Inter 0-1: decide Thuram. Il Barça batte il Bayern, vittoria anche per City e Liverpool

In scena la terza partita della fase campionato della Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi batte in trasferta lo Young Boys: decide un gol di Thuram al 93. Successi anche per il Barcellona, che vince 4-1 nel big match contro il Bayern Monaco, per il Manchester City, il Liverpool, il Feyenoord, il Lille e la Dinamo Zagabria.

I risultati finali:

Young Boys-Inter 0-1

Atletico Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburg-Dinamo Zagabria 0-2