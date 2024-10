Champions League, pareggio in casa per l'Atalanta: 0-0 col Celtic. Pari anche tra Brest e Bayer Leverkusen

Nel pomeriggio di Champions League si sono disputate due gare valide per la terza giornata della fase campionato della competizione europea. Al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini non va oltre lo 0-0 con il Celtic. Il Bayer Leverkusen, invece, pareggia in trasferta: termina 1-1 in casa del Brest. Apre la rete di Wirtz per il vantaggio della squadra di Xabi Alonso, poi raggiunta al 39' dal gol di Melou.