Champions League, ko per il Milan: il Bayer Leverkusen vince 1-0. Poker dell'Inter alla Stella Rossa

Serata di Champions League con protagoniste anche le italiane Milan ed Inter. In serata la squadra di Paulo Fonseca incassa una sconfitta in casa del Bayer Leverkusen nella seconda gara della fase campionato della competizione: i tedeschi vincono 1-0 con la rete di Boniface. A San Siro l'Inter batte 4-0 la Stella Rossa con le reti di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro e Taremi. Vittorie anche per il City, il Dortmund, l'Arsenal, il Barcellona e il Brest.

I risultati finali:

Salisburgo-Brest 0-4 (24' e 70' Sima, 66' Camara, 75' Mathias Pereira)

Stoccarda-Sparta Praga 1-1 (7' Millot, 32' Kairinen)

Arsenal-Psg 2-0 (20' Havertz, 35' Saka)

Barcellona-Young Boys 5-0 (8' e 51' Lewandowski, 34' Raphinha, 37' Inigo Martinez, 81' aut. Mohamed Ali)

Bayer Leverkusen-Milan 1-0 (51' Boniface)

Borussia Dortmund-Celtic 7-1 (7' rig. Can, 9' Maeda, 11' 29' e 42' Adeyemi, 40' rig. e 66' Guirassy, 79' Nmecha)

Inter-Stella Rossa 4-0 (11' Calhanoglu, 59' Arnautovic, 71' Lautaro, 81' rig. Taremi)

PSV-Sporting 1-1 (15' Schouten, 83' Braganca)

Slovan Bratislava-Manchester City 0-4 (8' Gundogan, 15' Foden, 58' Haaland, 74' McAtee)