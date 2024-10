Champions League: il Milan batte 3-1 il Club Brugge. Vince anche il Monaco: 5-1 alla Stella Rossa

Torna la Champions League e alle ore 18:45 sono andate in scena le prime due partite valide per la terza giornata della first phase. Il Milan batte 3-1 il Club Brugge e trova così la prima vittoria stagionale in Europa: a sbloccare la gara ci pensa Pulisic, autore di un gol direttamente da calcio d'angolo al minuto 34. Sei minuti più tardi l'espulsione di Onyedika complica la partita degli ospiti ma nonostante l'inferiorità numerica arriva la rete del pareggio con Sabbe. Il Milan si riversa in avanti e al 61' Reijnders sigla il gol del 2-1, per poi realizzare la doppietta personale dieci minuti dopo. In seguito a questo risultato il 'Diavolo' trova la prima vittoria stagionale in Champions League e aggancia a 3 punti il Club Brugge.

Seconda vittoria in tre giornate per il Monaco, che si impone per 5-1 sulla Stella Rossa grazie alle reti di Minamino (doppietta), Embolo, Singo e Akliouche. Grazie a questo successo i francesi salgono a quota 7 punti, mentre i serbi restano a zero.

I RISULTATI FINALI

Monaco-Stella Rossa 5-1 (20' e 70' Minamino, 27' Ndiaye, 45+4' Embolo, 54' Singo, 96' Akliouche)

Milan-Club Brugge 3-1 (34' Pulisic, 51' Sabbe, 61' e 71' Reijnders)