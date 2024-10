Champions League, Atalanta a valanga sullo Shakhtar: ucraini battuti 0-3. Successo della Juventus contro il Lipsia per 2-3. Il Bologna cade 2-0 contro il Liverpool

Il mercoledì europeo delle italiane in Champions League sorride soprattutto all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea, infatti, batte per 0-3 lo Shakhtar Donetsk grazie alle reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova e conquista i primi 3 punti del proprio cammino in coppa. Vittoria tra mille sofferenze e difficoltà per la Juventus. I bianconeri, complice anche l'espulsione di Di Gregorio al 59', vanno sotto per due volte ma riescono a vincere in casa del Lipsia grazie ad un super Vlahovic, autore di una doppietta, e Francisco Conceicao. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, ci prova fino alla fine, ma lo strapotere del Liverpool è troppo. I Reds di Arne Slot vincono 2-0 e consolidano il primo posto del girone unico con 6 punti.

I RISULTATI FINALI

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 (21' Djimsiti, 44' Lookman, 48' Bellanova)

Girona-Feyenoord 2-3 (19' David Lopez, 23' autogol Herrera, 33' Milambo, 73' Van de Beek, 79' autogol Krejci)

Aston Villa-Bayern Monaco 1-0 (79' Duran)

Dinamo Zagabria-Monaco 2-2 (48' Sucic, 66' Baturina, 74' Salisu, 89' Zakaria)

Liverpool-Bologna 2-0 (11' MacAllister, 75' Salah)

Lille-Real Madrid 1-0 (48' David)

Lipsia-Juventus 2-3 (30' e 65' Sesko, 50' e 68' Vlahovic, 83' Conceicao)

Sturm Graz-Bruges 0-1 (23' Tzolis)

Benfica-Atletico Madrid 4-0 (13' Akturkoglu, 52' Di Maria, 75' Bah, 84' Kokcu)