BALDANZI: "Dobbiamo credere alle idee del mister. Come prestazioni stiamo facendo bene"

SKY SPORT - Tommaso Baldanzi ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

Non siete partiti benissimo in Europa

"Potevamo fare meglio in Svezia. Domani sarà importante perché ci servono i tre punti, vogliamo fare una bella partita".

Cosa è cambiato tra De Rossi e Juric?

"Ognuno ha le sue idee, Juric ha un gioco più aggressivo e dobbiamo credere alle idee del mister e si vede in allenamento. Come prestazione stiamo già facendo bene, dobbiamo fare punti".

Come state affrontando i cali di attenzione che avete in partita?

"La cosa migliore è allenarsi forte, stiamo lavorando per mantenere l'attezione per 90 minuti. Domenica abbiamo fatto una bella partita contro la squadra più forte della A, e poi abbiamo fatto degli errori".