VIDEO - Roma-Athletic Club, JURIC: "Cosa spero di diventare per la Roma? Il mio unico pensiero è vincere domani"

Ivan Juric, tecnico della Roma, oggi pomeriggio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Athletic Club, prima partita della campagna europea giallorossa. All'allenatore giallorosso è stato chiesto cosa spera di poter diventare per la Roma in prospettiva, visto che De Rossi era un figlio di Roma e Mourinho è stato un capopopolo. La sua risposta: "Io con tutta sincerità spero di vincere domani. Il mio pensiero è la partita con l'Athletic Bilbao, c'è la preparazione, concentrazione, cercare di fare le scelte giuste. Domani voglio vincere ed è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo, non vado oltre".

