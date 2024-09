Roma-Athletic, indurimento all'adduttore destro per Celik: esordio per Saud

Al minuto 71 della partita tra Roma e Athletic Club, valevole per la prima giornata di Europa League, i giallorossi perdono Zeki Celik per infortunio. Il terzino turco si è fermato per un indurimento all'adduttore destro e sarà da valutare in vista del match contro il Venezia. Al suo posto Saud Abdulhamid, giocatore arabo arrivato in estate dall'Al Hilal. L'esordio del classe 1999 con la maglia della Roma è stato accolto da un boato da parte dello Stadio Olimpico.