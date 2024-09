Roma-Athletic: nuovo striscione per De Rossi: "Il destino del romanismo ti riporterà dalla tua gente" (FOTO)

La Curva Sud non abbandona Daniele De Rossi. Durante la partita di Europa League tra Roma e Athletic Club, i tifosi giallorossi hanno esposto un nuovo striscione per l'allenatore da poco esonerato: "Chi ama come noi non tradisce e non mente... il destino del romanismo ti riporterà ancora dalla tua gente! A presto Danié".

?? 'CHI AMA COME NOI NON TRADISCE E NON MENTE. IL DESTINO DEL ROMANISMO TI RIPORTERÀ ANCORA DALLA TUA GENTE! A PRESTO DANIÈ!#CurvaSud#RomaAthletic #asroma ??? pic.twitter.com/ETkVrDZ1AJ — laroma24.it (@LAROMA24) September 26, 2024