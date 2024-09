Roma-Athletic: dopo 15 minuti riparte il tifo della Curva Sud (FOTO)

Non è servita la rotonda vittoria per 3-0 ottenuta contro l'Udinese per placare la contestazione dei tifosi della Roma. A pochi minuti dall'inizio del match di Europa League contro l'Athletic Club, infatti, è apparso un nuovo striscione in Curva Sud che recita: "Continua il dissenso... con 15 minuti di silenzio"

Al quindicesimo minuto della partita tra Roma e Athletic, riparte il tifo incessante della Curva Sud. I tifosi giallorossi hanno srotolato bandiere e pezze e hanno ricominciato ad animare lo Stadio Olimpico.