Roma-Athletic, i complimenti del club spagnolo: "Partitone! Tanta roba" (FOTO)

Inizia con un pareggio il percorso in Europa League di Roma e Athletic, coi giallorossi passati in vantaggio nel primo tempo con Dovbyk e raggiunti nel finale da un colpo di testa di Paredes. A fine partita il club spagnolo ha postato un tweet su X complimentandosi anche con la Roma per lo spettacolo mostrato in campo: "Carattere e orgoglio su un grande palcoscenico. Partitone! Tanta roba".