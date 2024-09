Domani sarà vigilia di Europa League e, come da protocolli Uefa, è prevista la doppia conferenza stampa per allenatore e un calciatore del club. Alle 14.30 a Trigoria risponderanno alle domande dei cronisti mister Ivan Juric e Mario Hermoso, uno dei nuovi acquisti della Roma. Alle 11:15 allenamento di rifinitura aperto alla stampa per i primi 15'.