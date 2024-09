Roma-Athletic Club, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:30

Domani alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro l'Athletic Club per il debutto in Europa League. Il club giallorosso ha pubblicato una nota con info utili per i tifosi giallorossi intenzionati a seguire la partita dallo Stadio Olimpico, i cui cancelli apriranno alle 18:30. Ecco la nota:

"Inizia il cammino della Roma in Europa League. Giovedì 26 settembre si gioca Roma-Athletic Club all'Olimpico alle 21:00. Vale il Matchday 1 della "League Phase" della competizione UEFA. Lo Stadio si prepara ad accogliere un grande evento europeo. E chi vuole, può ancora comprare gli ultimi biglietti in vendita per non perdersi il match dal vivo.

Ecco cosa c’è da sapere per chi si recherà all'Olimpico.

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:30. Il consiglio è di partire per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Ma prima ancora di partire da casa o dall'ufficio, ricordati, se non lo hai già fatto, di aggiornare l’App "Il Mio Posto" e di attivare l’abbonamento Coppe. Si tratta di due operazioni obbligatorie per poter entrare allo Stadio Olimpico in questa stagione. Gli abbonamenti precedenti verranno spostati dalla Home alla sezione dello Storico. Puoi aggiornare l’App tramite Google Play Store e App Store.

Per qualunque altra necessità, il giorno della partita, dalle 9:00 è possibile rivolgersi al Call Center AS Roma (06.89386000) anche via e-mail ( callcenter@asroma.it) o tramite form.

Dalle 18:00 è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61".

(asroma.com)

