Roma-Athletic Club: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo aver vinto 3-0 contro l'Udinese, la Roma è pronta a esordire nella nuova edizione dell'Europa League e lo farà alle ore 21 allo Stadio Olimpico contro il temibile Athletic Bilbao di Valverde. Si tratta di una prima volta anche per mister Juric, il quale debutterà in una competizione europea.

Davanti a Svilar ci sarà il trio Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sugli esterni Celik e Angelino. A centrocampo Cristante è sicuro di una maglia e al suo fianco uno tra Koné e Pisilli. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Baldanzi e Dybala, i quali giocheranno alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-ATHLETIC CLUB IN TV E IN STREAMING

Roma-Athletic Club sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; Lekue, Paredes, Vivian, Berchiche; Ander Herrera, Prados; Nico Williams, Gomez, Iñaki Williams; Guruzeta.

LE QUOTE

ROMA-ATHLETIC CLUB 1 X 2 EUROBET 2.20 3.15 3.40 SISAL 2.20 3.10 3.50 PLANETWIN365 2.15 3.10 3.40 SNAI 2.20 3.20 3.50

LR24