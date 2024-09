Roma-Athletic Bilbao: attesi 4mila tifosi spagnoli, rafforzate le misure di sicurezza in città

Capitale sorvegliata speciale per l'atteso match calcistico As Roma-Athletic Bilbao che si disputerà domani sera allo stadio Olimpico alle 21, con misure di sicurezza rafforzate. La prefettura di Roma ha disposto un servizio di sicurezza rafforzato in diverse zone della città, che già da questa sera verranno attenzionate per i tifosi del Bilbao che, secondo una stima, saranno circa 4mila. L'ufficio di Gabinetto della questura di Roma, che coordinerà l'ordine pubblico, ha predisposto uno spiegamento di uomini della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Municipale nelle zone intorno allo stadio Olimpico e nel Centro Storico a partire da questa sera.

Domenica scorsa, durante la partita Roma-Udinese, alcuni supporters della Roma avevano dato vita ad una contestazione contro l'esonero dell'ex allenatore Daniele De Rossi, ritardando di mezz'ora l'ingresso sugli spalti dei tifosi.

(LaPresse)