Roma-Athletic, a fine partita il coro dei tifosi: "Solo la maglia, tifiamo solo la maglia" (FOTO)

Finisce 1-1 la prima partita di Europa League della nuova Roma di Ivan Juric, passata in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Dovbyk e raggiunta a 5 minuti dal 90' da Paredes. Al fischio finale i giocatori giallorossi sono andati sotto la Curva Sud, ricevendo però un coro che testimonia come la contestazione non sia ancora del tutto conclusa: "Solo la maglia, tifiamo solo la maglia".

? A fine partita la squadra va verso la curva Sud a salutare, immediato il coro: 'Solo la maglia tifiamo solo la maglia'#RomaAthletic #AsRoma ??? pic.twitter.com/Xk1lJ9NLne — laroma24.it (@LAROMA24) September 26, 2024