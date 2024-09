Europa League, vittoria per il Fenerbahce di Mourinho: 2-1 all'Union Saint Gilloise. Malmo-Glasgow 0-2

In serata all'Olimpico andrà in scena Roma-Athletic, mentre nel pomeriggio l'ex tecnico giallorosso José Mourinho con il suo Fenerbahce ha affrontato e battuto in casa l'Union Saint Gilloise in Europa League: termina 2-1 per i turchi grazie alla rete di Soyuncu e all'autogol di Burgess. Sull'altro campo il Glasgow ha ottenuto un successo in trasferta: 2-0 al Malmo con le reti di Bajrami e McCausland.