Europa League, vittoria in trasferta per l'Elfsborg: 3-1 al Kalmar

Dopo la vittoria in rimonta all'Olimpico contro il Venezia per 2-1 grazie ai gol di Cristante e Pisilli, la Roma è attesa giovedì sera in casa dell'Elfsborg per la seconda gara della fase campionato di Europa League. Oggi gli svedesi hanno ottenuto una vittoria in trasferta nella 25esima giornata di campionato battendo il Kalmar 3-1: dopo l'autogol all'8' di Saetra, Abdulai ha siglato il raddoppio al 40' e Baidoo ha firmato la terza rete all'86'.