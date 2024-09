Europa League: vincono Tottenham, Lione, Braga e Steaua Bucarest. Pari per l'Eintracht

Arrivano i risulati di questo primo turno di Europa League. Bene il Tottenham, avversaria anche della Roma: gli Spurs superano 3-0 il Qarabag con le reti di Johnson, Sarr e Solanke. Vince il Lione, che supera 2-0 l'Olympiacos con le reti di Chercki e Benrahma. Successo in extremis anche per il Braga, che supera 2-1 il Maccabi Tel Aviv grazie alla doppietta di Bruma che ribalta la gara nel finale. Netta vittoria anche per la Steaua Bucarest, che supera 4-1 l'RFS. Pareggiano 3-3 Eintrach Francoforte e Viktoria Plzen.

Ajax-Besiktas 4-0

Steaua Bucarest-RFS 4-1

Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen 3-3

Lione-Olympiacos 2-0

Roma-Athletic Club 1-1

Braga-Maccabi Tel Aviv 2-1