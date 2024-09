Europa League, ROMA-ATHLETIC: le probabili formazioni. Hermoso e Baldanzi dall'inizio

Al via il cammino europeo della Roma: allo Stadio Olimpico, alle 21.00, i giallorossi ospitano l'Athletic Bilbao di Nico Williams nella prima gara della fase campionato dell'Europa League. Per l'occasione Ivan Juric - all'esordio nelle coppe - si affida al terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso, in mezzo al campo spazio ancora a Cristante e Pisilli con Celik ed Angeliño sulle corsie esterne. Davanti, senza l'infortunato Pellegrini, Baldanzi e Dybala - in vantaggio su Soulé - supportano Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Sandaré, Saud, El Shaarawy, Koné, Paredes, Soulé, Shmurodov.

All.: Juric.

ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala; Lekue, Paredes, Vivian, Berchiche; Ander Herrera, Prados; Nico Williams, Gomez, Iñaki Williams; Guruzeta.

All.: Valverde.

Arbitro: Kabakov. Assistenti: Margaritov - Valkov. IV uomo: Gidzhenov. VAR: Draganov. AVAR: Marković.