Europa League, i risultati delle avversarie della Roma: vincono Dinamo Kiev, AZ e Francoforte. Tottenham e Bilbao ko

Il 26 settembre inizierà ufficialmente l'Europa League della Roma, che debutterà allo stadio Olimpico contro l'Athletic Bilbao. In attesa di scoprire il percorso dei giallorossi in questa nuova League Phase andiamo a vedere i risultati di questo weekend di

tutte e 8 le squadre che il club capitolino affronterà.

La DINAMO KIEV dopo 3 gare vola a punteggio pieno e batte anche l'LNZ Cherkasy per 1-0 grazie ad un gol di Andriy Yarmolenko su calcio di rigore. Trasferta non troppo fortunata, invece, per il TOTTENHAM di Ange Postecoglu. Gli Spurs cadono per 2-

1 in casa del Newcastle che punisce i londinesi con i gol di Barnes e Isak. L'ELFSBORG dell'ex Palermo Oscar Hiljemark non va oltre il 3-3 contro il Brommapojkarna. Pareggio che non permette agli svedesi di avvicinarsi alla parte alta della classifica. All'ATHLETIC BILBAO di Ernesto Valverde, pur giocando tra le mura amiche del San Mames, non riesce l'impresa di fare punti cont

ro il fortissimo Atletico Madrid del Cholo Simeone. Colchoneros che trovano il gol vittoria in pieno recupero con Angel Correa. Convincente, invece, la vittoria dell'EINTRACH FRANCOFORTE sull'Hoffeneim. I tedeschi vincono 3-1 e conquistano i primi 3 punti della loro stagione. Infine, anche l'AZ ALKMAAR esce vittorioso dalla trasferta contro l'RKC Waalwijk. Gli olandesi grazie ad un gol di Meerdink e alla doppietta di van Bommel superano i gialloblù per 0-3 e tengono il secondo posto in classifica. All'appello mancano UNION SAINT-GILLOISE e BRAGA che scenderanno in campo nelle prossime ore. Al club belga aspetta il big match contro l'Anderlecht, mentre, i portoghesi questa sera saranno ospiti del Gil Vicente.