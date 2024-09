Europa League, i risultati delle avversarie della Roma: vincono Bilbao, Dinamo Kiev, Elfsborg ed Eintracht, l'AZ ne fa 9. Cadono Tottenham, Braga e Saint-Gilloise

Il 26 settembre la Roma inizierà il suo percorso in Europa League. Il sorteggio ha determinato le 8 squadre che i giallorossi affronteranno durante la fase a gironi, andiamo a scoprire i risultati delle avversarie del club capitolino.

Il debutto della formazione di Daniele De Rossi avverrà allo stadio Olimpico contro l'ATHLETIC BILBAO. I baschi nella giornata di ieri hanno trionfato per 2-3 in casa del Las Palmas rischiando, però, di subire una clamorosa rimonta dallo 0-3 iniziale. In gol Oihan Sancet, Nico Williams e Aitor Paredes. Vittoria roboante per gli olandesi dell'AZ ALKMAAR che in casa propria rifilano 9 gol all'Heerenveen: in rete Mijnans, Sadiq, Meerdink, Belic, Buurmeester e 4 volte l'ex Spurs Troy Parrott. A proposito di TOTTENHAM, la squadra di Ange Postegoglu cade ancora dopo la sconfitta di due settimane fa con il Newcastle. All'Emirates Stadium basta un gol di Gabriel per regalare la vittoria nel derby all'Arsenal di Mikel Arteta.

Trionfo anche per DINAMO KIEV ed ELFSBORG. Gli ucraini battono per 0-2 lo Zorya e, con una partita in meno sono a -1 dalla vetta. Gli svedesi, invece, superano per 0-1 l'Halmstad e tornano ad occupare il quinto posto nell'Allsvenskan. Colpaccio fuori casa dell'EINTRACHT FRANCOFORTE che, grazie ad una doppietta dell'attaccante Marmoush, piegano il Wolfsburg per 1-2. Infine, cadono BRAGA e UNION SAINT-GILLOISE. I portoghesi rimangono in 10 e lasciano spazio al Vitoria Guimaraes che vince 0-2. Ora la vetta si allontana. Situazione analoga anche in Belgio, con Les Unionistes che vengono sconfitti per 2-0 in casa dell'Anversa, complice anche l'espulsione di Mac Allister. La squadra guidata dall'ex difensore Sebastien Pocognoli ricopre ora l'undicesimo posto, con soli 9 punti conquistati in 7 partite.