Europa League, chi è la favorita? Secondo Opta la Roma è la quinta con le migliori possibilità

La Roma è tra le favorite alla vittoria finale dell'Europa League. È questa la previsione dell'algoritmo di Opta, secondo il quale i giallorossi hanno il 76,2% di possibilità di arrivare tra le ultime 16, il 47,1% di arrivare ai quarti di finale, il 27% di arrivare in semifinale e il 15,1% in finale e l'8,2% di vincere la competizione. Le grandi favorite, prima della Roma al quinto post, sono in ordine: Porto, Athletic Club, Slavia Praga e Tottenham.

