Europa League: AZ Alkmaar-Elfsborg 3-2. Il Bodo batte il Porto

Al via anche l'Europa League nel nuovo format. Nel pomeriggio si sono disputate due gare valide per la fase campionato: l'AZ Alkmaar ha battuto 3-2 l'Elfsborg, due delle avversarie che affronterà la Roma, sull'altro campo il Bodo Glimt ha vinto contro il Porto con lo stesso punteggio.

In Olanda l'Elfsborg passa in vantaggio con la rete di Ouma poi al 44' e al 50' le reti di Ruben van Bommel ribaltano il punteggio, prima del pareggio siglato da Hedlund. Al 74' è Parrott a regalare dal dischetto la vittoria all'AZ.

Vittoria casalinga per 3-2 anche il Bodo: in avvio Omorodion porta avanti il Porto, al 15' Hoegh pareggia per i padroni di casa e nel finale di primo tempo Hauge sigla il 2-1 e si rende protagonista al 62' del 3-1. Inutile ai fini del risultato il gol al 90' di Gül per i portoghesi.