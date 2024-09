Dinamo Kiev, Pikhalyonok: "Dovbyk farà bene alla Roma, ha bisogno di tempo e deve adattarsi"

SPORT.UA - Oleksandr Pikhalyonok, centrocampista della Dinamo Kiev, una delle avversarie della Roma nella prima fase dell'Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ucraino e tra i vari temi trattati si è soffermato su Artem Dovbyk. Ecco le sue parole sul centravanti giallorosso: "Artem ha bisogno di tempo. Ora si trova in un nuovo campionato, in una nuova squadra e ha bisogno di adattamento. Credo che farà bene, ma spero non nella partita contro la Dinamo Kiev. Abbiamo parlato un po' con lui dopo il sorteggio".

