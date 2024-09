Dinamo Kiev-Lazio: arrestati 50 tifosi biancocelesti ad Amburgo

Cinquanta tifosi della Lazio arrestati ad Amburgo. Sarebbero stati trovati in possesso di spranghe e coltelli. Questo quanto diramato dalle autorità. I supporter biancocelesti si trovavano nella città tedesca, per assistere alla partita di Europa League (in campo neutro oggi 25 mercoledì settembre, ore 21) tra Dinamo Kiev e la squadra allenata da Marco Baroni.

L'arresto sarebbe avvenuto nel corso di una perquisizione. Nell'occasione i tifosi laziali sarebbero stati arrestati perché trovati, come detto, con spranghe e coltelli. Tifosi che erano giunti in Germania, in attesa del match di questa sera. Successivamente, sono stati portati con un autobus in questura.

(Romatoday.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE