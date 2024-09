Champions League, sconfitta interna per il Milan: il Liverpool si impone 1-3 in rimonta

Inizia male l'avventura in Champions League del Milan di Paulo Fonseca che esce sconfitto 1-3 dalla prima gara stagionale in casa contro il Liverpool di Arne Slot. Pronti via e subito rossoneri in vantaggio con Pulisic al 3', con gli inglesi che però non si disuniscono e con Konaté al 23' e Van Dijk al 41' ribaltano il risultato. Nella ripresa dopo pochi minuti si fa male Maignan e al suo posto entra il giovane Torriani che al 67' subisce il gol del definitivo 1-3 di Szoboszlai. Questi tutti gli altri risultati di questa prima giornata europea.

Juventus-PSV Eindhoven 3-1

Young Boys-Aston Villa 0-3

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Sporting-Lilla 2-0

Real Madrid-Stoccarda 3-1