Champions League, pari all'esordio per il Bologna: 0-0 con lo Shakhtar. Gara senza reti anche tra City e Inter

Termina la seconda giornata di Champions League nel nuovo format: nel pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano ha pareggiato 0-0 al Dall'Ara con lo Shakhtar Donetsk. Stesso risultato in serata anche per l'Inter che in casa del Manchester City di Guardiola ottiene un pareggio. Vincono Sparta Praga, Celtic, Borussia Dortmund e PSG.

Tutti i risultati finali:

Bologna-Shakhtar 0-0

Sparta Praga-Salisburgo 3-0

Celtic-Slovan Bratislava 5-1

Bruges-Borussia Dortmund 0-3

Manchester City-Inter 0-0

PSG-Girona 1-0